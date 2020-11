‘Topstudent’ moet hoge boom in om online les te kunnen volgen

Afstandsonderwijs, allemaal goed en wel, maar in Siberië kan het je voor onverwachte uitdagingen plaatsen. Omdat zijn afgelegen dorp slechts een 2G-signaal ontvangt, moet de 21-jarige Alexej Dudoladov, student aan het Omsk Instituut voor Watertransport, telkens 300 meter het bos in en er een acht meter hoge berk beklimmen.

Dudoladov is een populaire blogger. Op TikTok, waar hij door het leven gaat als Omskij Kolkhoznik (Boer uit Omsk), zijn z’n filmpjes over het dorpsleven al miljoenen keren bekeken. Ook zijn oproep aan de lokale ­gouverneur, waarin hij door de camera te kantelen de kijkers liet zien hoe hoog hij zit, ging ­viraal. Daarin riep Dudoladov op werk te maken van een betere internetverbinding. “Want ik heb al een dubbele long­ontsteking gehad.”

Sinds vorige week is Dudoladovs pleidooi al bijna 2 miljoen keer ­bekeken. Het onderwijs­ministerie van Omsk heeft intussen een geïndividualiseerd studieplan opgesteld, zodat hij in een dorp 170 kilometer ten noordwesten van de regionale hoofdstad kan studeren. Maar dat stemt Dudoladov niet ­tevreden. “Waarom kunnen mensen uit de stad het internet gebruiken in hun appartementen, terwijl de dorpelingen dat alleen kunnen doen vanaf de snelweg, daken en bomen?”, schreef hij maandag op Instagram.