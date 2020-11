Club Brugge-speler Eduard Sobol ook bij hertest positief op corona: geen Kortrijk en Dortmund voor Oekraïener

Nog geen goed nieuws voor Eduard Sobol. De verdediger van Club Brugge is nog niet verlost van het coronavirus.

Sobol en Yevhen Makarenko (KV Kortrijk) liepen het virus op bij de nationale ploeg van Oekraïne. Dat maakte de Oekraïense voetbalbond maandagmiddag bekend. Beide spelers kwamen in isolatie terecht, net zoals Dmytro Riznyk, een derde Oekraïens international die besmet is met het virus.

Normaal gezien hadden Sobol en Makarenko komend weekend tegen elkaar gespeeld in de wedstrijd tussen Club Brugge en KV Kortrijk, maar dat feestje gaat niet door. Na Makarenko testte Sobol ook bij een nieuwe test positief op corona. Blauw-zwart zal het ook in de Champions League-match van volgende week dinsdag in en tegen Dortmund zonder Sobol moeten stellen.

Vooral bij Club Brugge zullen ze de nieuwe coronabesmetting bij één van hun spelers tijdens de interlandbreak maar matig kunnen appreciëren. In september uitte blauw-zwart al zijn ongenoegen toen het Brandon Mechele en twee spelers van de U17 met een positieve test terugkreeg van de nationale (jeugd)ploeg. Vorige maand testten dan weer Simon Mignolet, Odilon Kossounou en Michael Krmencik positief enkele dagen nadat ze terugkwamen van de nationale ploeg.