Migrantenvrouwen die slachtoffer zijn van geweld hebben onvoldoende toegang tot hulp

Vrouwen met een migratieachtergrond die slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld hebben nog te weinig toegang tot de bestaande dienstverlening en stoten nog te vaak op lacunes op vlak van hun rechten. Dat is de conclusie van het twee jaar durende project ACCESS dat gecoördineerd werd door GAMS België, de groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking. Daarom wordt er nu onder meer een postercampagne opgestart.

Het project ACCESS liep in drie landen: België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Het had tot doel om de toegang tot preventie, steun en bescherming in Europa te vergemakkelijken voor migrantenvrouwen die te maken krijgen met gendergeweld. Binnen het project werden meerdere mensen daarom opgeleid tot co-bemiddelaars die bewustmakings- en preventieactiviteiten aanbieden op maat van de culturele maatstaven van de getroffen vrouwen.

Coördinator GAMS leerde uit het project dat de kloof naar de bestaande dienstverlening nog groot is. En vaak niet wordt vergemakkelijkt door omslachtige procedures. Zo is het voor migrantenvrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld zeer complex om een verblijfsvergunning aan te vragen en deze ook te verkrijgen zonder hun man. De projectleiders roepen daarom op om proactiever te werk te gaan en deze vrouwen sneller op een juiste manier door te verwijzen.

Een eerste hulpmiddel daarbij is de sociale kaart die GAMS heeft gepubliceerd op haar website. Daarnaast wordt er nu ook een postercampagne gestart in onder meer ziekenhuizen, medische huizen en buurthuizen. De posters bevatten richtlijnen voor gemeenschapsdiensten voor vrouwen en meisjes met een migratieachtergrond die het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld.