Italiaanse politicus in de cel wegens banden met de maffia

Bij een operatie tegen de ‘Ndrangheta-maffia in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië heeft de politie een belangrijke politicus en achttien andere verdachten opgepakt. Volgens nieuwsberichten zou de politicus de voorzitter van het Calabrische parlement zijn. De politie meent dat hij administratieve procedures zou versneld hebben ten gunste van van de criminele Grande Aracri-clan.

De clan zou goedkeuringen nodig gehad hebben voor een netwerk van apotheken in voornamelijk Calabrië. In ruil zouden de criminelen de parlementsvoorzitter gesteund hebben bij de regionale verkiezingen van november 2014.

Calabrië geldt als een van de armere regio’s van Italië en staat erom bekend dat de maffia er invloed heeft. Vanwege de coronacrisis kleurde de regering de regio in als een rode zone, met sterke beperkingen voor de inwoners. Het zwakke gezondheidssysteem in de regio was daarvoor een doorslaggevende factor.

De voorbije dagen was de regio ook het toneel van een opmerkelijke soap rond de door de Italiaanse staat benoemde gezondheidscommissairs van de regio. In tien dagen tijd bekleedden drie politici die post van crisismanager, na twee ontslagen en één politicus die zelf opstapte.