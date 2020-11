Fairebel lanceert “eerlijke” appelen en peren, supermarkten aarzelen

De Belgische landbouwcoöperatieve Faircoop lanceert “duurzame” appelen en peren, waarbij de hele productieketen een eerlijke prijs krijgt. Van de grote ketens is echter enkel Carrefour al op de kar gesprongen, tot ontgoocheling van de telers.

Fairebel, het merk van de coöperatieve, verkoopt al meer dan tien jaar melkproducten. Melkveehouders bundelden destijds de krachten om een merk in de markt te zetten dat hen een eerlijke vergoeding garandeert. Intussen levert de groep jaarlijks 13 miljoen liter melk aan zowat alle grote supermarkten in België.

Nu zet Faircoop de stap naar fruit, voorlopig met 25 telers. Volgens dezelfde duurzame principes zijn nu ook Belgische appelen en peren van Fairebel te koop, maar voorlopig enkel bij Carrefour en enkele zelfstandige buurtsupermarkten. Die voorlopig beperkte interesse van de supermarktketens wekt wat wrevel op, zo bleek tijdens een persconferentie.

Xavier Laduron, fruitverantwoordelijke bij Faircoop, had gedacht dat het sneller zou gaan. “We kregen aanvankelijk mooie complimenten voor het project, maar uiteindelijk zeggen de supermarkten dat het nu niet het moment is. Wanneer dan wel? Wij zijn klaar, we wachten op een signaal. Geef ons een kans.” Volgens voorzitter Erwin Schöpges beperken sommige supermarktketens zich tot kleine duurzame samenwerkingen met lokale boeren.

Liever eigen systeem

Delhaize zegt dat elk initiatief ter ondersteuning van de Belgische land- en tuinbouw goed is, maar houdt liever vast aan zijn eigen systeem. “Wij geven een correcte vergoeding aan onze Belgische telers. Ons eigen systeem is succesvol en onze telers zijn er tevreden over. Als we producten zouden afnemen van dit programma (Fairebel, red.), zouden we van onze eigen telers geen producten meer kunnen afnemen”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. Delhaize zegt zoveel mogelijk voor Belgische appelen en peren te kiezen, maar voert soms ook in uit het buitenland.

Gelijkaardige reactie bij Colruyt. “Hoewel we deze initiatieven een warm hart toedragen, hebben we besloten om er vandaag niet op in te gaan”, zegt woordvoerster Hanne Poppe. “We zijn als Colruyt Group namelijk al erg actief rond appelen en peren, en we zetten ons al een tijdje in voor een duurzame ondersteuning van de Belgische landbouw. Daarnaast bieden we momenteel verschillende referenties van Jonagoldappels en Conferenceperen aan, en uitbreiding van dit assortiment zou momenteel contraproductief zijn. We doen de deur echter niet volledig dicht en volgen dit zeker verder op om eventueel ons standpunt op termijn te herbekijken.”

Duurder

De appelen en peren van Fairebel zijn duurder voor de consument, geeft Laduron toe. “Het zijn dezelfde appelen, maar het grote verschil is dat ze fair zijn. De Belgische fairtrade heeft een kostprijs. Onze productiekosten zijn hoger dan in de rest van Europa en de wereld.” Twee kilogram Fairebel-fruit kost bij Carrefour 5,99 euro, 1 kilogram 3,18 euro.

Na melk en fruit hoopt Faircoop ook met vlees te starten. Aanvankelijk was sprake van 1 oktober om daarmee te beginnen, maar dat is niet gelukt. De coöperatie hoopt dat er snel een doorbraak komt, want de boeren hebben het moeilijk. Door de horecasluiting zijn de prijzen op de markt gedaald, luidt het.