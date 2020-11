Als vaccin goedgekeurd wordt, kan Pfizer die “binnen enkele uren” verzenden

Pfizer kan na de officiële goedkeuring van het coronavaccin al “binnen enkele uren” de dosissen opsturen naar de verschillende landen die hem besteld hebben. Dat zei de CEO van Pfizer, Albert Bourla, donderdag aan Sky News.

Bourla vertelde dat zijn bedrijf “heel erg snel - binnen een paar dagen - de toestemming zou vragen van de regelgevende autoriteiten van over heel de wereld” en dat het bedrijf klaar zou zijn om de eerste dosissen - van de in totaal 20 miljoen dosissen - te verzenden eens de toestemming hiervoor gegeven is. “Zodra we groen licht krijgen, is het ons doel om binnen enkele uren dan het vaccin te verzenden. Als de ene het sneller goedkeurt dan de andere, dan is het ethisch verantwoord om het vaccin eerst naar diegenen op te sturen die het eerst goedkeurden”, zei hij.

Toch benadrukte hij dat de wereld geduldig zal moeten zijn aangezien de vraag het aanbod zal overschrijden. “Er is echt licht aan het einde van de tunnel”, zei hij. “Ik denk dat de tweede helft van 2021 voor velen van ons een heel andere ervaring zal zijn.”

