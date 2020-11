Somers wil overal verbod op vuurwerk

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zou graag hebben dat alle provinciegouverneurs een vuurwerkverbod uitvaardigen in aanloop naar oudjaar. West-Vlaanderen deed dat al en ook in verschillende steden en gemeenten is het verboden.

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé stelt vanaf donderdag een verbod in op vuurwerk, kerstboomverbrandingen en lampionnen. De gouverneur wil daarmee de ziekenhuizen ontlasten en samenscholingen vermijden. “De ziekenhuizen kunnen er geen patiënten met verwondingen door vuurwerk bijnemen in deze kritieke coronaperiode”, zei hij woensdag.

Bart Somers gaat overleggen met de andere gouverneurs om overal dit voorbeeld te volgen. “Samen met de verschillende gouverneurs bekijk ik of we overal dezelfde maatregelen kunnen nemen als in West-Vlaanderen. Het heeft het voordeel van de duidelijkheid en op die manier overbelasten we onze ziekenhuizen niet”, zegt hij.

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bekijkt intussen of een nationaal verbod een mogelijkheid is.

LEES OOK. West-Vlaanderen en Antwerpen verbieden vuurwerk