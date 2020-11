Antwerp hoopt dat jarige Mbokani zaterdag nog eens ontploft: “Hopelijk heeft hij de batterijen kunnen opladen”

Een paar nieuwe internationals, geen coronagevallen, mentale rust voor de basisspelers, Benson die terug is, Benavente en co. die konden bijtrainen: de interlandbreak heeft Antwerp deugd gedaan. Eén minpuntje: het is nog wachten op Hongla, die alleen de vrijdagtraining zal kunnen meedoen. Met de match in Oostende in zicht, geeft Ivan Leko een stand van zaken.