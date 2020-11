Één op de drie zal kerst niet in beperkte kring vieren

Bijna één op de drie Belgen is ondanks de coronapandemie niet van plan om Kerstmis te vieren in een beperkte kring, dat blijkt uit de resultaten van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen waar 26.000 mensen aan deelnamen deze keer.

Binnen een maandje is het zo ver: de feestdagen. Die zullen er dit jaar heel wat anders uitzien dan gewoonlijk. Maar ondanks de waarschuwingen van experten en van de overheid , is niet iedereen van plan om de eindejaarsfeesten in de eigen bubbel te vieren. Uit de Grote Coronastudie blijkt namelijk dat 86 procent zich met Sinterklaas zal houden aan de regel om slechts te vieren met één knuffelcontact. 75 procent is van plan dat te doen met oudjaar. En 68 procent wil dat doen met kerst.

Ook heel wat jongeren zeggen zich niet te zullen houden aan dat ene knuffelcontact met Kerstmis, namelijk 40,8 procent van de jongeren tussen 18 en 35 jaar. Studenten doen het binnen deze categorie wel wat beter, met 29,4 procent die zegt zich niet aan de richtlijn te zullen houden.

Reizen en shoppen

Acht op de tien deelnemers (79,9 procent) gaf aan geen reisplannen te maken tijdens de eindejaarsperiode. 6,1 procent wil op reis in België en 5,6 procent is toch van plan naar het buitenland te trekken als dat mogelijk is. 8,5 procent weet nog niet wat het zal doen op het vlak van reizen.

Ook shoppen lijkt voor de Belg niet onbelangrijk tijdens de eindejaarsperiode. Zo vindt 6,1 procent shoppen in levenden lijve ‘uitermate belangrijk’. 9,7 procent zegt dat het ‘zeer belangrijk’ is en 22,4 vindt het ‘redelijk belangrijk’. Vooral diegenen die het financieel moeilijk hebben vinden het belangrijk om fysiek te kunnen gaan winkelen