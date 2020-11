Exact 12 jaar geleden leerden we Eden Hazard kennen: opmerkelijk debuut bij Rode Duivels (in even opmerkelijk elftal)

Kenners wisten daarvoor al wel dat er bij het Franse Lille een Belgisch supertalent rondliep, maar het grote publiek leerde Eden Hazard pas kennen op 19 november 2008. Exact twaalf jaar geleden debuteerde hij als 17-jarige bij de Rode Duivels. Van de Gouden generatie was toen nog lang geen sprake, slechts twee andere Duivels uit die wedstrijd lopen er nu nog bij.

Nee, een memorabele wedstrijd werd dat debuut van Eden Hazard niet: de Rode Duivels geraakten in Luxemburg niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Dat waren nog eens andere tijden...

Het was ook een opmerkelijk elftal dat toen op het veld stond. Van de Rode Duivels die toen in actie kwamen, blijven enkel Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen over. Toegegeven, het was een veredeld B-elftal waarmee België toen aantrad: met Stijnen, Dembélé, Defour, Witsel, Fellaini en Kompany ontbraken immers maar liefst zes basisspelers.

Een opmerkelijk elftal, dus. Wie zin heeft kan hieronder meteen zijn kennis testen: hoeveel Rode Duivels herken jij op deze foto zonder het onderschrift te lezen?

België: Proto - Vandenborre, Van Buyten, Simons (67’ Simaeys), Vermaelen (46’ Daems) - Gillet (84’ Overmeire), Vertonghen (46’ Vandamme), Mirallas (74’ De Sutter), Martens, Huysegems - Sonck (67’ Hazard) Foto: BELGA

Maar het ging dus over Eden Hazard. Van toenmalig bondsocach René Vandereycken mocht het 17-jarig toptalent in de 67e minuut invallen én hij viel meteen op met enkele mooie acties. Maar hij kon niet verhinderen dat het 1-1 bleef.