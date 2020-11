Belgen twijfelen om zich te laten vaccineren: “Er is een toegenomen wantrouwen tegenover de wetenschap en de autoriteiten”

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen gaat in een nieuw onderzoek na waarom mensen twijfelen om zich al dan niet te laten vaccineren tegen COVID-19. Dat is volgens de onderzoekers belangrijk om een efficiënte vaccinatiecampagne uit te rollen in ons land. “Het heeft weinig zin om een vaccin in grote aantallen beschikbaar te maken, als veel mensen niet bereid zijn zich te laten inenten.”

Eerder deze week maakten de ministers van Volksgezondheid bekend dat de vaccinatie tegen COVID-19 in ons land gratis en vrijwillig zal gebeuren. Doel is dat minstens 70 procent van de bevolking zich laat vaccineren. Individuele bescherming en potentiële groepsimmuniteit verminderen immers het risico op overdracht.

Toch aarzelen veel mensen om zich te laten inenten, zegt onderzoeker Koen Peeters van het ITG. “De redenen waarom mensen soms twijfelen gaan onder andere gepaard met een toegenomen wantrouwen ten opzichte van de wetenschap en de autoriteiten. We leven bovendien, door de pandemie, in onzekere en beangstigende tijden die vaccinatietwijfels versterken. Hierdoor ontstaan er meer vragen over de veiligheid en doeltreffendheid van snel ontwikkelde vaccins.”

Vaccinatiestrategie

Voordat men een vaccin op de markt brengt, is het volgens het ITG belangrijk om te weten wat de houding van de bevolking is. Daarom zet het instituut een project van een jaar op om de houding te analyseren en in dialoog te gaan met zowel de bevolking als de gezondheidsinstanties. Er zullen onder meer posts op sociale media geanalyseerd worden om de vaccinatietwijfel in kaart te brengen. “Het heeft weinig zin om een vaccin in grote aantallen beschikbaar te maken, als veel mensen niet bereid zijn zich te laten inenten”, zegt Charlotte Gryseels van het ITG. “De Belgische volksgezondheidsinstanties hebben daarom nood aan een vaccinatiestrategie die ruimte laat voor dialoog met mensen over waarom ze de veiligheid of doeltreffendheid van COVID-19-vaccins in vraag stellen. Zo kunnen de resultaten van het onderzoek een leidraad vormen bij het uitrollen van doelgerichte vaccinatiecampagnes.”

Het ITG-project is één van elf Vlaamse onderzoeksprojecten rond COVID-19, waarvoor minister voor Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits (CD&V) 2,5 miljoen euro vrijmaakt.