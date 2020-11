Bol.com start met lokale Belgische website

Internetwinkel Bol.com start vandaag met Winkelindebuurt.bol.com, waarop alle Belgische verkopers worden verzameld. Dat zegt het bedrijf in een mail aan Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld).

De nieuwe website laat kopers toe een online aanbieder te selecteren op regio. Alle Belgische Bol.com-verkopers, meer dan vierduizend, zijn erop te vinden. “Op deze manier willen we het gemakkelijker maken voor consumenten die lokale handelaars een hart onder de riem willen steken”, laat het bedrijf weten.

Bol wil ook nieuwe verkopers aantrekken. Het bedrijf verleent zijn medewerking aan Startenmetonlineverkopen.be. Daar zijn vanaf 26 november gratis webinars, praktische tips en live Q&A’s te vinden. Belgische bedrijven die al via Bol verkopen, maar nog te weinig extra omzet genereren, kunnen zich kosteloos laten bijstaan door Belgische adviesbureaus.

Nadelige gevolgen

Maurits Vande Reyde waarschuwt voor mogelijke nadelige gevolgen. “Natuurlijk is iedereen vrij om te ondernemen met Bol.com als partner”, zegt hij. “Maar lokale winkels die met hen in zee gaan, zijn wel aan heel wat voorwaarden gebonden. Zo moeten ze ongeveer dezelfde service als de webwinkel aanbieden en de laagst mogelijke prijs zetten. Ze mogen in hun fysieke winkel ook geen andere prijs aanbieden dan op Bol.com. Het risico bestaat dat Bol.com zo onredelijke marktmacht verwerft en zelf de prijzen kan bepalen van onze Vlaamse retail. Dat is geen goed model voor de toekomst.”