Aantal hervestigingen van vluchtelingen dit jaar pak lager door coronacrisis

Door de coronapandemie zullen dit jaar een pak minder vluchtelingen een nieuw thuisland hebben gevonden. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR voorspelt een van de laagste hervestigingspercentages van de voorbije twee decennia. “Dit is een klap voor de bescherming van vluchtelingen”, klinkt het donderdag bij Gillian Triggs, plaatsvervangend hoge commissaris voor de Vluchtelingen.

Hervestiging houdt in dat vluchtelingen worden overgebracht van een land van asiel naar een land dat ermee heeft ingestemd hen op te nemen en hen een permanente vestiging te bieden. Tussen januari en eind september hebben 15.425 vluchtelingen een nieuw thuisland gevonden. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog zeker 50.000. De meeste vluchtelingen die hervestigd werden kwamen uit Syrië (41 procent) en Congo (16 procent). De rest was afkomstig uit 47 landen, waaronder Irak, Myanmar en Afghanistan. Vaak moesten zijn hun thuisland verlaten om te ontsnappen aan oorlog, geweld of marteling.

Door de coronacrisis hebben veel landen dit jaar hun grenzen tijdelijk gesloten en was luchtverkeer lang niet mogelijk. Ook levensreddende evacuaties uit Libië werden half maart opgeschort en pas in oktober hervat. “Dit is een klap voor de bescherming van de vluchtelingen”, klinkt het bij Gillian Triggs. “Op basis van de huidige gegevens krijgen we dit jaar mogelijk een van de laagste hervestigingspercentages in de afgelopen twee decennia.”