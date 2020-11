WHO waarschuwt voor resistentie tegen malariageneesmiddelen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor de resistentie van malaria-verwekkers in enkele Aziatische landen. Wel is de behandeling tegen de verwekker ‘Plasmodium falciparum’, die het bijzonder gevaarlijke ‘Malaria tropica’ veroorzaakt, de voorbije tien jaar zeer doeltreffend geweest, klinkt het in een donderdag gepubliceerd rapport.

Maar in vier landen van het stroomgebied van de Mekong, Cambodja, Laos, Thailand en Vietnam, was er dus een “hoge mate falende therapieën” bij enkele op plantenstof artemisinine gebaseerde combinatietherapieën (ACT). Toch zijn er nog steeds ACT’s die de verwekker in die Aziatische landen effectief kunnen bekampen. In Afrika was de werkzaamheid van ACT’s de voorbije tien jaar zeer hoog.

Het rapport bevat ook goed nieuws: China slaagde erin malaria uit te roeien, hoewel er daar malariaverwekkers zijn die deels resistent zijn tegen artemisinine. En ook de landen in het stroomgebied van de Mekong maken grote vooruitgang in het uitroeien van malaria.

228 miljoen gevallen

In de strijd tegen de ziekte wordt volgens het rapport niet steeds de correcte diagnose gesteld, zodat geneesmiddelen soms fout ingezet worden. Ook hebben sommige patiënten geen toegang tot kwalitatief hoogwaardige behandelingen. “Momenteel wordt een relatief klein aantal geneesmiddelen ingezet om het leven van miljoenen mensen te redden die ieder jaar besmet raken met malaria”, klinkt het. “Die geneesmiddelen moeten werkzaam blijven tot we nieuwe geneesmiddelen en instrumenten hebben.”

Volgens de WHO waren er in 2018 naar schatting 228 miljoen gevallen van malaria wereldwijd, de meeste daarvan in Afrika. Ongeveer 405.000 personen zouden in 2018 aan malaria overleden zijn. De verwekker van de levensbedreigende infectieziekte wordt in het algemeen door muggen overgedragen.