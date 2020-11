Goed nieuws voor Eden Hazard: eindelijk negatief op corona en weer op trainingsveld bij Real Madrid

Eden Hazard heeft negatief getest op corona en traint straks weer mee bij Real Madrid. De 29-jarige Rode Duivel zat twaalf dagen in quarantaine na een positieve test en miste zo de interlands met de Rode Duivels.

Hij was net terug uit blessure en leek weer op weg naar de goede vorm toen Eden Hazard te horen kreeg dat hij besmet was met het coronavirus. Twaalf dagen geleden, op 7 november om precies te zijn, liet Real Madrid dat weten. Hazard had wel geen symptomen, maar moest logischerwijs afzeggen voor de drie interlands met de Rode Duivels, tegen Zwitserland , Engeland en Denemarken.

Real liet vandaag weten dat een nieuwe test negatief is, zodat de sterspeler opnieuw kan aansluiten op training.