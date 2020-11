Politie roept op: “Herkent u jogger die hondje Dribbel neerstak?”

Hamme / Moerzeke / Waasmunster -

De politie van Hamme is op zoek naar de jogger die zaterdag een hondje doodstak in Waasmunster met twee messteken. Dribbel liep naar de loper toe om te spelen, maar die zag het dier als een bedreiging en vermoordde de hond. “Van de autoriteiten mogen we nu camerabeelden verspreiden die vlakbij de feiten zijn gemaakt en waarop de mogelijke verdachte te zien is”, aldus de politie. Wie denkt de jogger te herkennen, kan contact opnemen via mail naar elke.vanbocxlaer@police.belgium.eu of via de telefoon op het nummer 051/25.71.01