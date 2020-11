Pechvogel Sebastiaan Bornauw: “Nu ben ik er klaar mee”

Als er één iemand een slecht gevoel zou kunnen overhouden na de interlandbreak, is het Sebastiaan Bornauw wel. De jonge verdediger kreeg een eerste basisplaats bij de Rode Duivels maar ging daar in de fout, vervolgens kon hij zich met de beloften niet plaatsen voor het EK. Vooral die prestatie bij de A-ploeg zinderde nog even na.

Nadat zijn fout tegen Ivoorkust begin oktober al een tegengoal opleverde, ging de verdediger bij de 0-1 van Zwitserland opnieuw de mist in. De verdediger schatte een lange bal verkeerd in waarna Mehmedi kon scoren. Daarna voetbalde Bornauw de hele match op flanellen benen.

“Ik zat tijdens de eerste tien minuten goed in de match”, blikt de jonge verdediger zuchtend terug bij Knack. “Na mijn fout die tot het eerste tegendoelpunt leidde, had ik moeite om mij weer in de wedstrijd te knokken. Mijn ingesteldheid en de manier waarop ik de match had voorbereid waren nochtans prima.”

Het was weliswaar ‘slechts’ een oefenwedstrijd, maar in een driemansdefensie bij de nummer één van de wereld ligt er toch behoorlijk wat druk op de schouders van een 21-jarige. Volgens Bornauw zelf is hij echter niet bezweken onder de stress.

“Ik zal niet zeggen dat ik verlamd werd door de omstandigheden. Het klopt wel dat ik mij niet over dat dood punt heb kunnen heen zetten. En eigenlijk is dat niet eens onlogisch. Ik had mij mijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels helemaal anders voorgesteld... In die context was het niet vanzelfsprekend om de knop meteen om te draaien. Nu ben ik er klaar mee. Nee, het was niet leuk om zoiets mee te maken. Maar ik kan er nu niets meer aan veranderen.”

LEES OOK. Gert Verheyen: “Bornauw is niet de eerste schuldige bij dat tegendoelpunt bij de Rode Duivels”