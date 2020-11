Trumps advocaten trekken klacht in Michigan weer in

De advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump hebben hun klacht over de uitkomst van de presidentsverkiezingen in de staat Michigan ingetrokken. Reden is, klonk het, dat ze erin geslaagd zijn de vroegtijdige officiële vaststelling van de uitslag in het district Wayne te stoppen. Dat heeft Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani gemeld. Volgens het Trump-kamp waren er onregelmatigheden en moest een rechtbank daarom de goedkeuring van de resultaten stoppen.

In Wayne County, het kiesdistrict waar Detroit onder valt, hadden de twee Republikeinse leden van de vier leden tellende kiescommissie begin deze week nog geweigerd om de resultaten te bevestigen. Niet veel later bonden de twee in, om vervolgens toch te besluiten hun instemming weer in te trekken. Dat zou gebeurd zijn, volgens de Republikeinse leden, nadat ze onder druk werden gezet om hun goedkeuring te geven. De bevoegde staatssecretaris in Michigan maakte intussen al duidelijk dat het bovendien niet mogelijk is een goedkeuring weer in te trekken.

De beslissing van Giuliani komt er nu Trumps entourage in verschillende rechtbanken in het ongelijk wordt gesteld over het verloop van de presidentsverkiezingen.

Trumps Democratische tegenstander Joe Biden werd eerder al uitgeroepen tot winnaar in Michigan, een staat die goed is voor zestien kiesmannen. Biden kreeg er, volgens Amerikaanse media, 49,8 pct van de stemmen, tegenover 48,6 pct voor Trump.