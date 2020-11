De troosteloze hel vlak bij de Belgische grens, waar gezinnen kamperen in erbarmelijke omstandigheden, wachtend op een levensgevaarlijke tocht

Hij was nog geen anderhalf jaar oud. Hij had veel te grote laarsjes. En hij verdronk. De kleine Artin werd enkele weken geleden hét gezicht van een groeiende vluchtelingenproblematiek, vlak bij de Belgische grens. Rond Duinkerke kamperen gezinnen in erbarmelijke omstandigheden, wachtend op een levensgevaarlijke tocht over het Kanaal. Reporter Marc Klifman en fotografe Inge Kinnet trokken naar Puythouck, amper twintig kilometer van de grens. Ze spraken met ouders en kinderen vóór de oversteek. Over de wanhoop die hen in zo’n gammel bootje drijft. En spraken hen ook erna. Over het geluk dat ze voelden toen ze Engeland bereikten. “We waren doodsbang, maar we hadden geen andere keuze.”