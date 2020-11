Shaqueel van Persie treedt bij Feyenoord in voetsporen van vader Robin, en dat als eerste jeugdspeler ooit

Shaqueel van Persie is de eerste jeugdspeler van Feyenoord ooit die de prijs voor ‘Goal of the Month’ in ontvangst mag nemen. Zijn prachtige doelpunt tegen de U15 van Ajax is verkozen tot het mooiste Feyenoord-doelpunt in de maand oktober. De 14-jarige Shaqueel treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Robin (37), die de prijs ook al eens in ontvangst mocht nemen.