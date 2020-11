Pompeo bezoekt, als eerste Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken ooit, Golanhoogten

Mike Pompeo heeft donderdag, als Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken ooit, een bezoek gebracht aan de Golaanhoogten. Eerder op de dag was hij ook al de eerste buitenlandminister van de VS om een bezoek te brengen aan een Joodse nederzetting in bezet Palestijns gebied.

Het grootste deel van de Golanhoogten werd in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, door Israël veroverd ten koste van Syrië. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar die annexatie wordt internationaal niet erkend. Volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat door Israël wordt bezet. De Amerikaanse president Donald Trump had vorig jaar wel de Israëlische soevereiniteit over de regio erkend.

Met Pompeo heeft nu voor het eerst ook een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een bezoek gebracht aan de Golanhoogten. “Beeld je in welk risico het zou inhouden voor het Westen en voor Israël als het gebied onder controle van (de Syrische president) Assad zou staan”, verklaarde Pompeo tijdens zijn bezoek. “Beeld je in welk risico het zou inhouden voor het Westen en voor Israël als het gebied onder controle van (de Syrische president) Assad zou staan.”

Het Syrische regime heeft donderdag nog laten weten dat het niet te spreken is over de actie van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. “Het bezoek van Pompeo is een provocerende daad aan het eind van de ambtstermijn van de regering-Trump en een flagrante schending van de soevereiniteit van de Syrische Arabische Republiek”, zo staat in een verklaring die het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken via het nationale nieuwsagentschap Sana liet verspreiden.