Rusland dreigt met boetes als het geen propaganda mag verspreiden op internet

Rusland wil zijn standpunten, die in het Westen dikwijls gelijkgesteld worden met propaganda, online blijven verspreiden, en dreigt desnoods met straffen.

Een wetsvoorstel van enkele Kremlin-getrouwe parlementsleden bepaalt dat netwerken als YouTube, Facebook en Twitter geldboetes kunnen krijgen bij “discriminatie en censuur” van Russische media, en zelfs geblokkeerd kunnen worden. Het initiatief geldt ook als reactie op het weren van Vladimir Solovjov op YouTube, die bekendstaat als Kremlin-getrouwe “leugenpropagandist”.

In Rusland zijn nu al talrijke sites geblokkeerd die Kremlinkritische standpunten innemen, zoals de portalen kasparov.ru en grani.ru. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) veroordeelde de praktijken afgelopen zomer nog als schendingen van de vrijheid van meningsuiting. Het EHRM riep Rusland op om de websites vrij te geven en de toegang tot informatie te waarborgen.

Nog meer geblokkeerde websites

Internationale organisaties als Human Rights Watch, Amnesty International en Reporters zonder Grenzen klagen al jaren de grootschalige en volledig willekeurige schendingen van het recht op vrije meningsuiting aan. Critici vermoeden dat de nieuwe wet, tegen “discriminatie” van Russische standpunten, het aantal geblokkeerde sites nog sterk zal doen toenemen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou beklaagde zich in het verleden over de “censuur” van Russische inhoud op Twitter en Facebook. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei donderdag aan agentschap Interfax dat er al maandenlang “discriminerende handelingen” worden gesteld tegen Russische media. “En het is uiteraard nodig daar wat tegen te doen.”