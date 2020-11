Alinda ontkent de moord op oom Jules en tante Jeanne: “Ik droeg mijn beste kleren als ik bij hen op bezoek ging. Geen jeans”

Tienen -

“Ik heb mijn oom Jules en tante Jeanne niet vermoord”. Alinda Van der Cruysen (47) kon het niet duidelijk genoeg herhalen op haar assisenproces in Leuven. Dat ze daar nu zit, is in haar ogen het resultaat van speurders die zich blindstaren op één jeansbroek, en naar de roddels luisteren van wie haar niet goed gezind is. Al had ook de voorzitter soms moeite om haar soms bizarre uitleg te doorgronden. “Het kan zijn dat ik eens verteld heb dat ik ook heroïne gebruik. Maar dat verzon ik, omdat mensen mij met rust zouden laten op de wc.”