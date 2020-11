Met ‘Pact 2020’ had de politiek zo’n 10 jaar geleden steile ambities voor Vlaanderen, maar wat blijft daar nu nog van overeind?

Vlaanderen in Actie. Met die ronkende titel lanceerde toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) in 2009 een ambitieus plan om tegen 2020 van Vlaanderen een topregio in Europa te maken. Met minder verkeersdoden, minder schulden en minder luchtvervuiling, en meer mensen aan de slag, meer groene energie en meer studenten hoger onderwijs. Mooie dromen, maar ook meetbare doelstellingen. Ideaal, als je – nu we zo ver zijn – wil nagaan hoeveel er nu nog overeind staat van ‘Pact 2020’.