Alexis Saelemaekers klaar voor topper tegen Dries Mertens: “Scoren is belangrijk voor mij”

Alexis Saelemaekers neemt het zondag in de Serie A met AC Milan iop tegen het Napoli van Dries Mertens. Op de sociale media van Milan blikte de Belgische aanvallende middenvelder vooruit. “Ik probeer te bewijzen dat ik een goeie speler ben voor deze club en hoop nog beter te worden.”

Saelemaekers is goed op dreef in Milaan. Hij speelt alle weken en scoorde al twee keer. “Scoren is heel belangrijk voor mij. Het is de beste manier om het team te helpen tijdens een wedstrijd, dus hopelijk kan ik op deze manier verder doen”, zegt hij daar zelf over. “De laatste tijd speel ik meer op het hoogste derde van het veld, en dat is wat ik het liefste doe.”

AC Milan is leider na zeven speeldagen, Napoli heeft drie punten minder. “Het is een belangrijke wedstrijd”, weet onze landgenoot, die in de bovenste schuif ligt bij trainer Stefano Pioli. “De coach levert uitstekend werk, dus we proberen te winnen voor hem. Ik geniet van zijn vertrouwen, en dat is heel belangrijk voor mij. Ik probeer te bewijzen dat ik een goeie speler ben voor deze club en hoop nog beter te worden.”

Saelemaekers liet ook weten zich ondertussen helemaal thuis te voelen in het noorden van Italië. “Hoewel ik hier helemaal alleen ben, geniet ik ervan om in Milaan te zijn. Het is een warme en familiale stad, waardoor ik me niet alleen voel”, besluit hij.