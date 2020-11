Mary Boduin (79), de vrouw achter de Vlaamse liedjes die u zo graag meezingt: “Als ik kippenvel krijg, weet ik dat ik een supertekst schreef”

Jawel, u kent Mary Boduin. Want zingt ook u niet mee met Ann Christy’s Dag vreemde man of Liliane Saint-Pierre’s Sacha? Wel dan, Mary Boduin schreef die liedjesteksten. En niet alleen die. Bijna alle Vlaamse artiesten hebben een Boduin-tekst in hun reper­toire. Van Udo over Micha Marah, Jo Vally en Samantha tot Louis en Gunther Neefs. Nu brengt Boduin haar biografie uit: Dat heet dan gelukkig zijn. Over armoede, gevangenschap, succes als actrice, een campagne voor Lee Jeans en ruzie met de popgroep Queen.