Waanzinnig accident: batterijen van Tesla landen op schoot van bewoner huis verderop, de band boort zich door tweede verdieping

In Corvallis in Oregon vond dinsdag een spectaculair ongeval plaats met een Tesla. Het voertuig werd compleet vernietigd nadat de bestuurder een elektriciteitsmast en twee bomen raakte. De batterijen van de Tesla, die belandden bij de buren. Dat schrijft de politie van Oregon op Facebook.

Van de Tesla S uit 2019 blijft amper iets over. De bestuurder vlamde met meer dan 160 kilometer per uur op de NW Walnut Boulevard in Oregon toen het tegen een elektriciteitsmast en twee bomen knalde. De auto werd meer dan 90 meter verder gesleept voor het uiteindelijk tot stilstand kwam.

De klap was zelfs zo groot dat de batterijen van de wagen uit het voertuig vlogen en twee woningen binnengeraakten. Eentje belandde op iemands schoot, een andere eindigde op een bed waarna het beddengoed in brand vloog. Ook een band kwam los en raakte binnen in een appartement op de tweede verdieping. De muur werd vernield en een waterleiding werd geraakt waardoor het appartement onder water kwam te staan.

De verdachte kon te voet vluchten maar werd uiteindelijk met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man bleek marihuana te hebben gepakt.