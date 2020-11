Ciro Immobile heeft training hervat bij Lazio na drie weken quarantaine: “Ik ben terug”

Aanvaller Ciro Immobile heeft donderdag de trainingen hervat bij Lazio na een quarantaine van bijna drie weken. Hij miste drie competitiewedstrijden in de Serie A en het laatste interlandluik van het jaar met Italië.

“Ik ben terug”, schreef de topschutter van vorig seizoen in de Serie A met 36 doelpunten donderdag op Instagram. Zaterdag trekt Lazio, zelf negende, naar rode lantaarn Crotone. “Of ik klaar ben voor die match? Natuurlijk, anders zou ik niet trainen”, zegt Immobile.

De Italiaanse voetbalbond voert ondertussen nog altijd een onderzoek naar Lazio, dat mogelijk de gezondheidsprotocollen met de voeten heeft getreden. Het stelde Immobile niet op in de Champions League tegen onder meer Club Brugge na een positieve test bij de UEFA, maar zette hem tussendoor wel in tegen Torino in de competitie.