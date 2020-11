Door de coronacrisis is het bos hipper dan ooit, maar wanneer spreek je van een bos? En waar vind je de echte pareltjes in ons land?

Eén gunstig neveneffect heeft die coronacrisis wel: we hebben het bos herontdekt. Veel bossen in Vlaanderen tellen tot dertig procent meer bezoekers dan in dezelfde periode vorig jaar. November is bovendien de maand van de boomplantacties, al mogen jij en ik daar dit jaar niet zelf aan meedoen. Maar hoe ontstaat zo’n bos eigenlijk? Een verhaal over moordende concurrentie, “op een ander gaan” en 600 kilo regenwormen.