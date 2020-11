Voorzitter van nieuwe taskforce rond vaccins werkt nauw samen met Pfizer: “Het is toch een vreemde kwestie”

Dirk Ramaekers, voorzitter van de nieuwe taskforce rond vaccins, werkt als medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis nauw samen met farmabedrijf Pfizer, dat zelf vaccins produceert. Hijzelf en minister Vandenbroucke benadrukken echter dat er geen enkele vorm van belangenvermenging is. Toch wil de Hoge Gezondheidsraad de kwestie onder de loep nemen.

Afgelopen maandag zag een gloednieuwe taskforce die de verdeling van coronavaccins zorgvuldig moet voorbereiden het levenslicht. Voorzitter van de nieuwe werkgroep is Dirk Ramaekers, medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Hij verdiende zijn sporen als directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en professor aan de KU Leuven. Maar de band tussen “zijn” Limburgse ziekenhuis en farmabedrijf Pfizer roept vragen op. In 2017 opende Ramaekers in dat ziekenhuis immers een afdeling waar Pfizer sindsdien klinisch onderzoek voert. Toen liet hij optekenen dat “een partnership met een van de grootste geneesmiddelenproducenten een belangrijke meerwaarde is voor het ziekenhuis”.

Dirk Ramaekers.

Nu hij medeverantwoordelijke wordt voor de uitrol van coronavaccins – ook die van Pfizer – rijzen er vragen over belangenvermenging. Zelf wuift Ramaekers die meteen weg: “De aanwezigheid van Pfizer in ons ziekenhuis heeft niets met vaccins te maken.”

“Vreemde kwestie”

Toch wil de Hoge Gezondheidsraad, een officieel adviesorgaan van de federale overheid, de kwestie volgende week onder de loep nemen. “Het is toch een vreemde kwestie”, zegt professor Nicolas Van Larebeke, expert binnen die raad. “Ik zou verwachten dat het hoofd van zo’n taskforce viroloog is of autoriteit heeft op het gebied van vaccins, en niet de geneeskundige directeur van een ziekenhuis is.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) verdedigt de aanstelling van Ramaekers, die rond de eeuwwisseling nog op diens kabinet werkte. “De nieuwe taskforce buigt zich enkel over de zware logistieke organisatie en de distributie van de vaccins. Over contracten en aankoopdossiers heeft ze niets te zeggen. Die beslissingen liggen bij de ministers van Volksgezondheid en worden genomen op advies van het geneesmiddelenagentschap. Er stelt zich dus geen enkel ethisch probleem.”