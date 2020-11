MONEYTIME. 31,4 miljoen euro: zoveel zal RC Genk waarschijnlijk moeten betalen aan de fiscus

RC Genk boekte afgelopen seizoen een recordwinst van dertig miljoen euro. Maar de fiscus dreigt met een groot gedeelte van dit geld aan de haal te gaan omdat RC Genk als vzw ervan uitging dat het geen vennootschapsbelasting moest betalen. De club zelf maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen, maar dat zou ze beter wel doen.

Zeker wel, de kans lijkt zelfs heel groot dat de fiscus aan het langste eind zal trekken. Specialisten die wij contacteerden zien zelfs moeilijk in hoe Genk deze slag kan winnen. Alle andere clubs in de voetbalsector zijn intussen al omgevormd en RC Genk wordt als een bedrijf geleid met soms miljoenenwinsten als gevolg. Het is in zekere zin ook concurrentievervalsing. Als Club Brugge of Anderlecht vergelijkbare winsten boekt, dan moet het meteen een belangrijke hap afgeven aan de fiscus. In die zin was het geen kwestie óf, maar wánneer de fiscus zou ingrijpen.

Waarover gaat het precies?

Een voetbalclub kan kiezen uit verschillende rechtsvormen, de NV, BV, CVBA of vzw zijn de belangrijkste. Het grote voordeel van de vzw is dat ze in principe helemaal geen belasting moet betalen op haar winst, aangezien zij onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting. Vennootschappen betalen 25 procent van alles wat er overblijft van de inkomsten na aftrek van de kosten in de vennootschapsbelasting. Tot 2017 was dit zelfs 33,99 procent. RC Genk zegt zelf niks te vrezen omdat het een vzw is, die zijn winsten volledig in de club houdt. Maar de fiscus zal niet enkel kijken naar de rechtsvorm waarvoor de club zelf gekozen heeft, maar ze zal geval per geval de realiteit onderzoeken. Het is immers de activiteit die bepaalt of men onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting of de vennootschapsbelasting, en niet de rechtsvorm. Anders zou elk bedrijf zich kunnen organiseren als een vzw om aan de vennootschapsbelasting te ontsnappen.

Het is niet verboden voor een vzw om winstgevende activiteiten uit te oefenen, maar die moeten bijkomstig zijn aan het doel dat gesteld wordt: “het bevorderen van de voetbalsport”. Een voorbeeld uit de praktijk: een amateurclub mag af en toe eens een tombola of mosselsouper organiseren om de kas te spijzen. Maar dat is niet de essentie van zo’n club: het gebeurt slechts sporadisch en het is enkel en alleen bedoeld om de club draaiende te houden. Bij profclubs is dat wel anders... Die worden op een professionele manier geleid: er zijn heel wat mensen in dienst, er wordt promotie gevoerd en er zijn soms miljoenenwinsten. De transferactiviteiten bijvoorbeeld kunnen moeilijk als bijkomstig beschouwd worden als ze 70 miljoen euro opbrengen. Vandaar dat de fiscus heeft beslist om in te grijpen. Een – louter theoretisch – voorbeeld om het verschil te duiden. Als Genk had beslist om de fans elke keer gratis binnen te laten om zo het voetbal in de regio te bevorderen of als het enkel zou spelen met voetballers uit de eigen opleiding, dan zou het in dit dossier sterker in zijn schoenen staan. Maar dat is uiteraard niet realistisch: de Genk-fans betalen evenveel als bij andere clubs en er staan vaak tien buitenlanders op het veld.

Hoeveel kan dat nu allemaal kosten?

Genk heeft intussen al een aanslagbiljet ontvangen voor 2016 en 2017 van 16,8 miljoen euro. De fiscus kan in principe slechts drie jaar teruggaan in de tijd, dus de eerdere winst blijft onaangetast. Maar een bijkomend gevaar schuilt erin dat ook de winsten van 2018 tot 2020 aan vennootschapsbelasting kunnen onderworpen worden. RC Genk vorig jaar 30 miljoen euro winst. Het had wel een voorziening aangelegd voor de betaling van de coronakosten, waardoor die winst met 20 miljoen euro gedrukt werd. Maar zo’n voorziening is slechts aftrekbaar indien aan specifieke voorwaarden is voldaan, die hier mogelijk niet zijn nageleefd. Met andere woorden: de kans is zeer groot dat Genk ook voor het seizoen 2019-2020 nog zal belast worden in de vennootschapsbelasting en 29,58 procent van 49,2 miljoen moet betalen: nog eens 14,6 miljoen euro dus. Genk zal binnenkort dus voor 31,4 miljoen euro in het krijt staan bij de fiscus.

Moet dat meteen betaald worden?

Nee, Genk zal zich vanzelfsprekend met hand en tand verdedigen. In de eerste plaats kan het binnen de zes maanden een bezwaarschrift indienen bij de fiscus zelf. Die zal daar dan op antwoorden en haar standpunt verdedigen. Als ze bij dezelfde beslissing blijft, kan Genk naar de rechtbank stappen. En zoals bekend is de gerechtelijke achterstand enorm groot. We spreken dan ook al snel over minstens drie tot vier jaar voor er een definitieve uitspraak volgt. Maar de kans op slagen lijkt niet echt groot.

Het is op zijn minst onvoorzichtig geweest van RC Genk om ervan uit te gaan dat de fiscus zomaar zou blijven aanvaarden dat Genk een vereniging zonder winstoogmerk is, ondanks de miljoenenwinsten en ondanks het feit dat andere clubs allang afscheid hadden genomen van de vzw.

Moet Genk nu ook omgevormd worden tot een NV of CVBA?

Nee, eigenlijk niet. Voor de fiscus is het niet belangrijk of de club een vereniging of een vennootschap is: beide kunnen belast worden. Een vzw kan in principe onbeperkt commerciële activiteiten aan de dag leggen. Het is voldoende dat de mogelijkheid om winst uit te keren, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, uitgesloten is. De winst moet nog steeds integraal besteed worden aan het belangeloos doel. Genk kan dus gewoon een vzw blijven. Maar het grote probleem is dat dit een anachronisme is geworden en dat het zo ook erg moeilijk is om extra kapitaal te kunnen aantrekken.

Bij Genk stelt zich het omgekeerde probleem. De club is nu zoveel geld waard, dat het niet evident is om ze om te vormen tot een NV of CVBA. Het zijn vaak de clubs die in de problemen komen en extra geld nodig hebben, die deze stap zetten. In dat geval gaan de leden nogal snel akkoord om de vereniging om te vormen en de aandelen in handen te geven van een geldschieter, die belooft om er miljoenen euro’s in te pompen. Maar Genk zit op een hoop geld. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat het nu zou beslissen om de aandelen zomaar in handen te geven van een rijke investeerder. Eigenlijk zit Genk in de luxepositie dat het zou kunnen opteren om voor een socio-structuur te opteren, waarbij meer dan de helft in handen blijft van de supporters. Als het toch zo bezorgd is om de lokale verankering, lijkt dat een geschikte oplossing.

Zijn er nog andere clubs die iets te vrezen hebben?

Zoals gezegd zijn andere voetbalclubs intussen allemaal omgevormd. Zij betalen dus al vennootschapsbelasting op hun winst. Het is te zeggen, als ze al winst boeken. Zoals bekend is de voetbalsector niet meteen de meest winstgevende van het land. De fiscus ziet hieruit dan ook jaarlijks weinig inkomsten binnenstromen. Bij een voetbalclub is het trouwens gemakkelijk om nog snel de winst te drukken als in maart of april blijkt dat die veel te hoog zal oplopen. Je kan dan een aantal dure spelers aankopen, die gespreid over de contractduur als kosten kunnen ingebracht worden. Zo sla je drie vliegen in één klap: je moet het geld niet afgeven aan de fiscus, je ploeg wordt versterkt en je kan er achteraf nog geld op verdienen door die speler door te verkopen. Misschien heeft dat er ook wel mee te maken dat het enkel Genk is dat de afgelopen jaren met de ene recordwinst na de andere boekte: het is/was de enige die daar toch geen belastingen op moest betalen.

Foto: Photo News

Er is wel nog één andere club, die nu plots in het vizier zou kunnen komen. AA Gent is als enige een zogenaamde CVBA met sociaal oogmerk. Het is zo’n beetje een vzw, maar dan wel georganiseerd als vennootschap. Door dit zo te organiseren, betalen de Buffalo’s in casu geen vennootschapsbelasting, maar enkel de goedkopere rechtspersonenbelasting. Wat geldt voor RC Genk, geldt zeker ook voor AA Gent. Dus zou de fiscus hier ook weleens kunnen langsgaan. De afgelopen jaren boekte het 28,7 miljoen euro winst. En dit seizoen was er de transfer van Jonathan David voor 30 miljoen. Er valt dus zeker wel wat geld te rapen...

Elk nadeel heb zijn voordeel: Anderlecht boekte de afgelopen jaren het ene miljoenenverlies na het andere, in totaal 70 miljoen euro in drie jaar tijd. Het voordeel van de vennootschapsbelasting is dat je de opgebouwde verliezen kan spreiden in de tijd als een soort belastingkrediet. Als Anderlecht erin zou slagen om binnenkort weer winst te maken, zal het daar de volgende seizoenen dus bijna geen belastingen op betalen. Op tien miljoen euro winst zou het slechts 675.000 euro betalen in plaats van 2,5 miljoen euro. En dat blijft zo totdat de 70 miljoen euro volledig opgesoupeerd is. Toch al een zorg minder...