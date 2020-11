Emmanuel Dennis, tegenwoordig meer Joker dan Menace bij Club Brugge

Meer op de bank dan op het veld in de Jupiler Pro League, maar dinsdag waarschijnlijk opnieuw aan de aftrap tegen Dortmund: Emmanuel Dennis (23) wordt meer dan ooit gespaard voor de grote matchen. Het Nigeriaanse woelwater speelde dit seizoen bijna evenveel minuten in de Champions League als in onze competitie. En dat is geen toeval, want Club Brugge én Dennis hopen nog steeds op een knaltransfer.