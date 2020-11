Yari Verschaeren vecht terug na blessure, vormcrisis en corona: “Bedoeling is dat ik lang bij Anderlecht blijf”

Een type Hazard, 20 miljoen waard... In 2018 was Yari Verschaeren (19) de grootste ontdekking in het Belgisch voetbal. Twee jaar later is de hype enigszins gaan liggen. Verschaeren is nog altijd een talent bij Anderlecht en de Rode Duivels, maar de dribbelaar kampte met een enkelblessure, kende een vormdip, liep corona op en zijn nieuwe contract is nog altijd niet getekend. Al recht hij stilaan weer de rug. “Misschien legde ik mezelf te veel druk op. Ik denk veel na.”

Jürgen Geril