CLUBNIEUWS. Eerste Chinees bij AA Gent, Zulte Waregem kan opnieuw rekenen op zijn kapitein

Dagelijks houden de vele clubwatchers van Het Nieuwsblad de vinger aan de pols bij onze eersteklassers. Blessures, transfergeruchten of echte transfers, opstellingen of gewoon (leuke) weetjes: ontdek hier als eerste al het clubnieuws van de dag!

AA GENT. Hao Wang (19) eerste Chinees bij de Buffalo’s

Sinds enkele maanden traint Hao Wang bij de Gentse beloften. De 19-jarige middenvelder werd hiervoor beloond met een eerste overeenkomst tot eind dit seizoen.

Wang belandde als vijftienjarige via een uitwisselingsproject in Frankrijk en vorig jaar was hij daardoor actief bij Ligue 1-club Olympique Lyon, waarna Wang bij AA Gent aansloot.

Bij de Buffalo’s ondertekende hij nu zijn eerste contract. Daarmee is hij ook meteen de ­allereerste Chinese voetballer bij de Buffalo’s.(ssg)

ZULTE WAREGEM. Pletinckx opnieuw fit

Zulte Waregem kan zondag tegen KV Mechelen opnieuw rekenen op zijn kapitein Ewoud Pletinckx. De twintigjarige verdediger is opnieuw fit na een knieblessure, die hem vijf speeldagen aan de kant hield. Bij Thomas Chory zijn nog steeds de gevolgen zichtbaar van de vleeswonde die hij opliep in de wedstrijd vlak voor de interlandbreak tegen Cercle Brugge. De Tsjech traint weliswaar mee met de groep, maar doet dat met een stevig ingepakt scheenbeen. Ook jongeren Wout De Buyser (19), Cheik Thiam (17) en Max De Ruyver (19) trainen momenteel mee.(tjm)

CLUB BRUGGE. De Ketelaere verkozen tot Speler van de Maand

Charles De Ketelaere is door de fans van Club verkozen tot Speler van de Maand in oktober. Hij haalde het met maar liefst vijftig procent van de stemmen. Vooral zijn prestatie en doelpunt op het veld van Zenit sprongen in het oog: Club won toen met 1-2 in de Cham­pions League. Het leverde hem een levensgrote graffiti­tekening op in Brugge. Die eer viel nu ook Raoul­ Lambert te beurt, een levende legende van Club Brugge en nog steeds erg geliefd bij de fans.(jve)

CERCLE BRUGGE. Velkovski in quarantaine in Bulgarije

Corona is nog geen verleden tijd bij Cercle. Alle spelers en stafleden die in Brugge bleven, testten negatief, maar international Dimitar Velkovski (foto) testte positief bij de Bulgaarse nationale ploeg en zit in zijn thuisland in quarantaine. Hij is niet inzetbaar voor de match van morgen op Waasland-Beveren. Ook Deuro revalideert nog en behoort niet tot de selectie. Didillon, Taravel en Marcelin zijn wel coronavrij en zullen de verdedigende as vormen.(kv)

RC GENK. Wouters verlost van enkelblessure

Wouters, die zich met een enkelblessure vroegtijdig moest laten vervangen op Stayen, lijkt fit. Ook Seigers, terug na een aanspelend knieletsel, kan voluit gaan op training.

Vijf van de tien internationals waren gisteren terug op de club. Maehle fietste rustig uit op de hometrainer. Ito bleef ook nog binnen. Toma liep enkele rondjes, maar had nog te veel last van een wonde, opgelopen bij beloften van Zwitserland. In de namiddag arriveerden ook de Noren Daehli en Thorstvedt. Hrosovsky, Uronen, Onuachu, Lucumi en Muñoz melden zich vandaag op de club.(rco)

OH LEUVEN. Succesvolle interlandbreak voor Bese en Jemelka

OHL-verdedigers Barnabas Bese en Vaclav Jemelka hebben er een succesvol interlandluik op zitten. Bese zat op de bank bij Hongarije, dat zich tegen IJsland plaatste voor het EK. In eerdere wedstrijden kwam hij veel aan de bak. Enkele dagen latere promoveerden de Hongaren ook nog naar de League A van de Nations League. Daar slaagde ook Tsjechië in, met bankzitter Jemelka. Kristiyan Malinov speelde 90 minuten met Bulgarije tegen Ierland en speelde 0-0 gelijk. (mah)

KV OOSTENDE. D’Haese nog steeds op de sukkel

Robbie D’Haese blijft ook na de interlandbreak op de sukkel. De aanvaller van KV Oostende kampt al weken met een spierblessure. Hij leek op de weg terug, maar na de oefenwedstrijd tegen Duinkerke kreeg D’Haese opnieuw last. Daardoor is hij onzeker voor de match van zaterdag tegen Antwerp.

D’Haese is nu al out sinds midden september: hij kwam voor het laatst in actie tijdens de thuismatch tegen OH Leuven (3-1). Daarna moest hij verstek laten gaan voor de wedstrijden tegen Genk, Moeskroen, Zulte Waregem, Standard en Club Brugge. (jve)

STVV. Blessure Mmaee valt mee

De blessure die Samy Mmaee dinsdag opliep in de interland van Marokko tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek lijkt mee te vallen. Mmaee moest voor de rust naar de kant toen hij verkeerd neerkwam op zijn rug. Volgens de eerste vaststellingen valt de averij mee. Vandaag na de verplichte coronatests krijgt de verdediger een check-up van de medische staf. Het valt dus nog af te wachten of hij maandag kan aantreden tegen OH Leuven. Hetzelfde geldt voor Jorge Teixeira, die aan de kant staat met een overbelastingsblessure aan de quadriceps.(pivan)

WAASLAND-BEVEREN. Iedereen negatief, Vieira geblesseerd

Bij Waasland-Beveren heeft iedereen­ negatief getest op het coronavirus. De Portugese verdediger Miguel Vieira heeft een blessure aan de adductoren opgelopen en mist de match tegen Cercle Brugge. Volgende week zou hij in principe aansluiten op training.

Danel Sinani (Luxemburg) keerde gisteren terug na interlandverplichtingen, Djihad Bizimana (Rwanda) sluit vandaag opnieuw aan.(whb)

ANDERLECHT. Paars-wit lanceert eigen podcast

Anderlecht heeft een eigen podcast gelanceerd. In de eerste aflevering wordt er uitgebreid teruggeblikt op de succesvolle Europese campagne in het seizoen 2000-2001.

De eerste gasten waren Michel Verschueren, toenmalig sportief manager, Yves Vanderhaeghe en Frank Raes. Presentator is voormalig RSCA-woordvoerder David Steegen.