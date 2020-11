Veiling supersnel internet ten vroegste over een jaar

Het duurt zeker nog een jaar voor de radiofrequenties van het supersnel mobiel internet 5G onder de hamer gaan. Dat zegt minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) in De Tijd. Ook telecomwaakhond BIPT bevestigt. De politieke struikelblokken zijn grotendeels geparkeerd, maar de juridische en praktische uitwerking van de veiling vergen elk nog zes maanden.

Ons land loopt zo achter op buurlanden als Duitsland en Nederland, waar het 5G-spectrum al volledig of deels geveild is. België beperkte zich tot een tijdelijke noodingreep voor proefprojecten of beperkte uitrol.

De Sutter belooft wel vaart te maken met het dossier, dat anderhalf jaar geblokkeerd zat door een centendiscussie tussen de federale overheid en de deelstaten. Voor haar eigen politieke familie is dat geen evidentie, vooral bij Ecolo. De Brusselse regering hanteert nu nog strikte normen voor straling en houdt burgerbevragingen over het thema. De Sutter zal de Brusselse regering vragen de discussie over de stralings­normen aan te gaan.

In het interview zegt de vicepremier voorts nog dat het ambtenarenstatuut niet op de schop gaat, de staat zijn belang in Proximus en Bpost niet zal­ afbouwen en dat postbodes een meer sociale rol kunnen spelen.