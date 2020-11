Vlaanderen pompt 158 miljoen extra in riolering

Er komen 180 extra rioleringsprojecten in 117 Vlaamse gemeenten. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De projecten krijgen vanuit Vlaanderen 158 miljoen euro steun.

De rioleringsgraad in Vlaanderen moet beter, zegt minister Demir. De voorbije jaren bleek dat ook Vlaanderen moeite heeft om zijn investeringsmiddelen voor rioleringswerken aangewend te krijgen, omdat de lokale besturen hun gedeelte van de centen niet op tafel leggen of hun projecten om andere redenen uitstellen.

Minister Demir liet daarom de lokale besturen weten dat zij die bereid zijn om te investeren extra projecten daarvoor konden indienen. Die gemeenten kunnen, conform het subsidiebesluit, 75 procent subsidie krijgen voor de rioleringskosten.

Daarbij werden 180 rioleringsprojecten ingediend, goed voor 291 miljoen euro aan investeringen. Vlaanderen doet zijn deel en investeert 158 miljoen euro mee. Het gaat om projecten waarvoor de aanbesteding en gunning er komt in de loop van 2021.

Enkele gemeenten die momenteel een erg lage rioleringsgraad hebben, spannen zich in om extra rioleringsprojecten op te starten. Dat is onder meer het geval in Voeren, Maarkedal, Glabbeek en Tielt-Winge.

De Limburgse gemeenten toonden het meeste initiatief en kunnen rekenen op 58,3 miljoen euro voor 43 projecten in 26 gemeenten. West-Vlaanderen kan rekenen op 42,7 miljoen euro voor 47 projecten, Oost-Vlaanderen op 29,7 miljoen euro voor 46 projecten en Vlaams-Brabant op 14,6 miljoen euro voor 20 projecten. 24 Antwerpse rioleringsprojecten kunnen rekenen op 18,6 miljoen euro steun.