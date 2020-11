Tachtiger uit Doornik komt om na carjacking

Een tachtiger die het slachtoffer werd van een carjacking bij hem thuis in Doornik is begin november overleden in het ziekenhuis. Het nieuws raakte pas vrijdag bekend.

De feiten dateren van 8 oktober. Rond 18 uur werd het 81-jarige slachtoffer aangevallen door een persoon met een fiets, nadat hij zijn auto had geparkeerd in de buurt van zijn huis. De dader kon de autosleutels van het slachtoffer bemachtigen en haalde uit met een schroevendraaier, waarbij hij de tachtiger in de hals raakte.

De hulpdiensten werden verwittigd en een getuige zette nog de achtervolging in op de dader, maar die kon ontkomen. Het slachtoffer raakte verlamd, ondanks een operatie, en overleed op 8 november.