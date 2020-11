Unieke foto van piepjonge Romelu Lukaku (en twee andere bekenden) komt boven: “Van fenomeen naar beste spits ter wereld”

Romelu Lukaku is ‘hot’. De Rode Duivel scoort dit seizoen quasi elke keer als hij een voet op een grasveld zet, onlangs nog twee keer tegen Denemarken. Het zette Guy Van der Bruggen aan om een best unieke foto van ‘Big Rom’ te delen via Twitter.

Guy Van der Bruggen is de vader van KV Kortrijk-speler Hannes Van der Bruggen. Die stond in zijn jeugdjaren bekend als een groot talent en schopte het vervolgens ook tot de jeugdelftallen van de Rode Duivels. Op één van die ploegfoto’s is hij te zien naast onder andere Romelu Lukaku en Mats Rits (Club Brugge).

Hannes Van der Bruggen (15), Mats Rits (8) en Romelu Lukaku (9) in hun piepjonge jaren. Nummer 5 is Axel Bonemme, een jeugdproduct van Standard dat nu bij Visé speelt. Nummer 17 is Michaël Lallemand, actief bij RFC Liège. Foto: Guy Van der Bruggen

“Uit de oude doos”, begon Van der Bruggen zijn tweet. “De jongen bovenaan links was in 2008 een fenomeen, maar vandaag is hij volgens mij de beste spits ter wereld. Ook Hendrik Van Crombrugge (niet op de foto) maakte deel uit van de allereerste selectie Rode Duivels. Bij de volgende selectie waren Thorgan Hazard en Dino Arslanagic erbij.”