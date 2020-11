Parket onderzoekt klacht wegens bedreigingen tegen Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens

Het parket van Limburg heeft vrijdag bevestigd dat er een onderzoek loopt naar bedreigingen aan het adres van Vlaams parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang), zoals Het Belang van Limburg schrijft. Janssens had bij de politie klacht ingediend na het ontvangen van doodsbedreigingen via sociale media. Hij ziet het als reactie op zijn post op Instagram, waarin hij oproept om de subsidiëring van de Turkse Diyanet-moskeeën te stoppen.

“We hebben een dergelijke klacht ontvangen. Het onderzoek is ingesteld en loopt. In het belang van het lopende onderzoek onthouden we ons van het geven van commentaar of details,” aldus Jeroen Swijsen, persmagistraat van het parket van Limburg.

“Met scheldtirades kan ik leven, die zijn immers dagelijkse kost, maar bedreigingen met geweld en de dood zijn van een andere orde. Vooral als ze van zeer nabij komen, van Genkenaren en andere Limburgers van Turkse afkomst. Van mensen uit de buurt waar ik woon dus. Daardoor was ik genoodzaakt om klacht in te dienen bij de politie. Het is anno 2020 blijkbaar onmogelijk geworden om een mening te uiten over Turkije zonder daarvoor bedreigd te worden. Ik laat me echter niet monddood maken, de vrijheid van meningsuiting is essentieel en daar zal ik meer dan ooit gebruik van blijven maken,” schreef Janssens op zijn Facebookpagina.

Dinsdag raakte al bekend dat het parket van Limburg ook bedreigingen aan het adres van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) onderzoekt. Zij ontving haatmail. In de mail werd de minister in het Turks aangeraden om te zwijgen, anders zou ze verkracht worden. De politie van de zone CARMA houdt verhoogd toezicht aan de woning van Zuhal Demir.