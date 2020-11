Test Aankoop: “Bijna 90 procent van verkopers CBD-olie misleidt klanten”

Uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop bij 20 webshops en 20 fysieke winkels van verkopers van CBD-olie blijkt dat 35 van de 40 zich schuldig maken aan misleidende praktijken. Zo worden aan CBD-olie heel wat therapeutische of gezondheidsclaims toegedicht, wat wettelijk verboden is. Verkopers zwijgen ook al te vaak over bijwerkingen.

CBD, of cannabidiol, is een van de honderd cannabinoïden aanwezig in cannabis. Omdat er - zonder bewijzen - heel wat gezondheidsbevorderende eigenschappen aan worden toegeschreven, wordt ze toegevoegd aan heel wat producten: olie om onder de tong te druppelen, capsules, voeding, cosmetica, e-liquids of glijmiddel. Hoewel het geen erkend voedingssupplement is, wordt CBD-olie wel als dusdanig verkocht.

Om te weten wat de verkopers zelf beweren over de zogezegd heilzame eigenschappen en over de bijwerkingen, screende Test Aankoop twintig webshops en twintig fysieke winkels. In alle veertig winkels werd CBD-olie gekocht. De fysieke winkels kregen een mystery shopper over de vloer die rugpijn veinsde.

Van twintig van de veertig producten werd het CBD- en THC-gehalte gemeten. THC (tetrahydrocannanibol) is de roesopwekker in cannabis. Wettelijk gezien mag CBD-olie maximaal 0,2 procent THC bevatten.

In alle fysieke winkels wordt de indruk gewekt dat CBD-olie doeltreffend is tegen pijn en kwalen zoals stress, angst en concentratieproblemen. “Daarbij verwezen verkopers vaak naar onderzoek dat helemaal niet volstaat om hun claims te rechtvaardigen”, zegt Simon November van Test Aankoop. “Alleen voor enkele zeldzame vormen van epilepsie, is er degelijk onderzoek waaruit blijkt dat CBD-olie in hoge dosissen goed werkt.”

De kleine dosis die de mystery shoppers aanbevolen krijgen, is hoogstwaarschijnlijk nutteloos, maar kost toch al ongeveer 80 euro per maand.

De grote meerderheid van de verkopers zegt niets over eventuele bijwerkingen. Dat er ook gezwegen wordt over mogelijke interacties met geneesmiddelen, baart zorgen. De helft van de webshops suggereert ook dat langdurig gebruik perfect veilig is. “Dat is vooralsnog amper bestudeerd”, zegt November.

Bij zwangerschap en borstvoeding wordt gebruik van CBD-olie afgeraden, maar slechts van de 20 fysieke winkels en 11 van de 20 webshops wijzen daarop. Twintig van de 40 aangekochte producten werden gecontroleerd op CBD- en THC-gehalte. Bij 2 zat er minder CBD in dan beloofd op het etiket. In geen enkel product zat meer dan de wettelijk toegelaten 0,2 procent THC.

Test Aankoop vraagt aan de overheid een plan van aanpak om de misleidende praktijken aan te pakken. De consumentenorganisatie vraagt ook een voorstel om mensen die wel medisch baat hebben bij cannabisproducten toegang te geven tot een betaalbaar en goed gereguleerd product.

Afgelopen donderdag nog velde het Europees Hof van Justitie een arrest dat zegt dat de huidige Europese wetgeving niet geschikt is om het specifieke geval van CBD te reguleren. Test Aankoop pleit daarom voor een Europees referentiekader, zodat lidstaten op hun eigen grondgebied kunnen ingrijpen.