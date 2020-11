China houdt deur nog op slot voor Boeing 737 MAX

China houdt de deur voorlopig op slot voor de Boeing 737 MAX. Dat toestel kreeg begin vorig jaar na twee dodelijke crashes een wereldwijd vliegverbod, maar eerder deze week zette de Amerikaanse luchtvaartautoriteit het licht op groen om weer vluchten uit te voeren.

Het zal wel nog een tijd duren voor de vliegtuigen weer in de lucht in gaan in de VS, want eerst zijn er nog technische aanpassingen nodig en moeten piloten worden opgeleid. China was het eerste land om de Boeing 737 MAX te verbieden en voorlopig blijft de deur op slot. Het land heeft “geen kalender vastgelegd” om de situatie te herbekijken, klinkt het vrijdag.

Bij de twee vliegtuigcrashes, in Ethiopië en voor de kust van Indonesië, kwamen 346 mensen om het leven.