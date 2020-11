Hele Australische provincie moet in lockdown omdat één pizzabezorger gelogen heeft: “We zijn woest over de daden van dit individu”

De Australische provincie South Australia is volledig in lockdown gegaan. Een rechtstreeks gevolg van de leugen van één pizzabezorger, zo blijkt.

De gigantische provincie South Australia (983.482 vierkante kilometer groot) is woensdag voor een periode van zes dagen in strikte lockdown gegaan, na een uitbraak van 36 besmettingen. Het ging om de eerste lokale besmettingen met het coronavirus sinds april. Maar die drastische ingreep had volgens de autoriteiten vermeden kunnen worden als één man tegen gezondheidsambtenaren eerlijk was geweest over het feit dat hij een paar shiften had gewerkt als pizzakoerier voor de Woodville Pizza Bar in Adelaide.

“Zeggen dat ik boos ben, is een understatement”, reageerde Steven Marshall, de premier van de staat, vrijdag. “We zijn woest over de daden van dit individu, en we zullen zeer goed bestuderen wat de gevolgen zullen zijn.” Toch moet de man in kwestie geen gerechtelijke stappen vrezen: “Er is geen wettelijke straf voor het vertellen van leugens”, erkende politiecommissaris Grant Stevens.