Het kleine geluk van de Vlaming in coronatijd: zo vonden we ons eigen ‘medicijn’ tegen het virus

Geen horeca, een avondklok, weinig cultuur en nog minder sociale bubbel. Niemand ontsnapt aan corona en de gevolgen van de maatregelen wegen op ieders gemoed. Maar laten we het daar vooral eens niet over hebben. Onze reporter ging op zoek naar het kleine geluk van de Vlaming in moeilijke tijden. En wat blijkt? In afwachting van een vaccin vonden velen een eigen medicijn tegen corona.