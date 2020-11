Tien maanden cel voor dievegge die terugkeert om ook vervolg te stelen: “Het was blijkbaar een goede film”

Brugge - Een 18-jarige Brugse is door de Brugse correctionele rechtbank bij verstek veroordeeld tot tien maanden effectieve gevangenisstraf winkeldiefstallen in Brugge. T.A. ging in de Fnac aan de haal met een horrorfilm en keerde vijf dagen later doodleuk terug om ook het vervolg te stelen.

Op 26 augustus maakte de jonge vrouw in de Fnac een mondmasker en een DVD van de Amerikaanse horrorfilm Annabelle buit. Daarnaast ging ze op 31 augustus in het Kruidvat aan de haal met cosmeticaproducten. In de H&M had ze het dan weer op kledij ter waarde van in totaal 225 euro gemunt. Bij de feiten was volgens het parket ook een minderjarige kompaan betrokken.

Opvallend genoeg sloeg T.A. eveneens op 31 augustus al opnieuw toe in de Fnac. “Het moet blijkbaar een goede film zijn, want ze zijn speciaal teruggeweest om het vervolg te kennen”, aldus procureur Frank Demeester. Naast ‘Annabelle: Creation’, qua verhaallijn eigenlijk een prequel, maakte ze ook de film ‘Creed II’ buit.

Tijdens haar verhoor bekende A. de feiten, maar ze kwam op 16 oktober niet opdagen voor haar proces. De rechter veroordeelde haar uiteindelijk tot tien maanden effectieve celstraf en een geldboete van 800 euro.