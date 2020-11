Breuk met het verleden: regering-Trump blijft executies uitvoeren

De Verenigde Staten hebben donderdag een terdoodveroordeelde man geëxecuteerd in de staat Indiana. Het is de achtste federale executie onder de regering-Trump. Daarmee breekt Trump met de traditie dat vertrekkende presidenten geen doodstraffen meer uitvoeren.

Orlando Hall werd donderdag in de gevangenis van Terre Haute in de staat Indiana geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie nadat een laatste beroep door het Hooggerechtshof was afgewezen.

Bijna alle staten hadden sinds het begin van de pandemie de uitvoering van executies gestaakt. De regering-Trump daarentegen heeft deze zomer federale executies na 17 jaar opnieuw ingevoerd. Er werden intussen acht terdoodveroordeelden geëxecuteerd op federaal niveau. Federale executies zijn zeldzaam. Voorafgaand aan deze zomer werden in de afgelopen 45 jaar ‘slechts’ drie personen geëxecuteerd op federaal niveau, de laatste gebeurde in 2003.

Breuk met het verleden

De komende weken staan er nog twee executies gepland, ondanks een 131-jarige traditie van niet-herkozen presidenten om geen executies meer uit te voeren. Trump weigert intussen nog steeds zijn nederlaag van de verkiezingen van 3 november toe te geven.

De 49-jarige Afro-Amerikaan Orlando Hall werd in 1995 ter dood veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de ontvoering, verkrachting en moord op het 16-jarig meisje Lisa Rene, die levend werd begraven. Hoewel Hall zijn rol in de moord op Rene niet ontkende, hekelden zijn advocaten de “racistische vooringenomenheid” tijdens zijn proces van de volledig blanke jury.