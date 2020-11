Steven Van Gucht: “Hopen dat stabilisatie besmettingscijfers tijdelijk fenomeen was”

Het aantal nieuwe besmettingen in de week tot 16 november is uitgekomen op 4.353, een daling met 37 procent. De cijfers halveren zo om de elf dagen. Dat is minder uitgesproken dan een week geleden, toen er nog een halvering om de zeven dagen was, zo heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht vrijdag gezegd op de persbriefing van gezondheidsinstituut Sciensano en het Crisiscentrum. Maar er is hoop dat de vertraging een “tijdelijk fenomeen” was en dus de cijfers opnieuw sneller dalen.

Alle indicatoren blijven “gunstig evolueren” klonk het, met dalende besmettingscijfers, iekenhuiscijfers en sterftecijfers. Maar er blijft nog “een lange weg af te leggen. We zien echter wel dat de besmettingscijfers de laatste dagen opnieuw iets duidelijker dalen, waardoor we hopen dat die mogelijke stabilisatie waarvan we eerder spraken, een tijdelijk fenomeen is geweest”, dixit Van Gucht. In de Vlaamse provincies daalt het aantal nieuwe besmettingen minder snel dan in de Waalse. Maar daar ligt het aantal besmettingen wel nog een stuk hoger.

In alle provincies daalt volgens de meest recente cijfers het aantal ziekenhuisopnames, behalve in Limburg, waar er nog een lichte stijging was (de week tot 19 november). Tussen 13 en 19 november waren er elke dag gemiddeld 372,3 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat is een daling met 25 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor.

Intussen liggen bijna 2.000 mensen minder in de ziekenhuizen in vergelijking met de piek van 3 november, aldus de viroloog. Het gaat om 5.650 mensen in totaal. Het huidige aantal patiënten ligt net onder de piek van de eerste golf. Ook het cijfer van 1.284 patiënten op intensieve zorgen ligt net onder de piek van de eerste golf in april. “Toen lagen er 1.285 patiënten op intensieve zorgen.” Maar de opnamecijfers blijven “bijzonder hoog”, ergo blijft de druk op de ziekenhuizen erg hoog. Tegenover de piek van elf dagen geleden liggen er nu 190 patiënten minder op intensieve zorgen.

“Tweede golf minder dodelijk”

De overlijdens klokken gemiddeld af op 186 per dag (week tot 16/11), een daling met zowat 7 procent tegenover de voorgaande week. De tweede golf van het coronavirus verloopt gelukkig dus wel minder dodelijk dan de eerste. “Deze tweede golf eist opnieuw veel mensenlevens, maar lijkt voorlopig gelukkig wat minder dodelijk dan de eerste golf”, aldus Van Gucht. “Grofweg kunnen we stellen dat er in de eerste golf één overlijden was voor elke twee ziekenhuisopnames, en in de tweede golf één overlijden voor elke vier ziekenhuisopnames.”

Dat betekent weliswaar niet dat de kans op overlijden in het ziekenhuis één op vier of één op twee was. Veel overlijdens vinden bijvoorbeeld ook plaats in de woonzorgcentra. Maar de twee indicatoren vergelijken, geeft wel een graadmeter van de intensiteit van de tweede tegenover de eerste golf. “Dan zie je dat verhoudingsgewijs het aantal overlijdens nu een stuk lager ligt dan tegenover de periode maart-april.” Verklaringen zijn waarschijnlijk de vooruitgang en opgedane ervaringen bij de behandeling, alsook het lagere aantal overlijdens in de woonzorgcentra.

Met de eerste golf doelt Van Gucht op de periode 10 maart tot 21 juni. De cijfers voor de tweede golf lopen dan van 22 juni tot 17 november.