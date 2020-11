VN vrezen voor meer dan 200.000 vluchtelingen door geweld in opstandige Ethiopische regio Tigray

Het Ethiopische offensief in en tegen de opstandige regio Tigray leidt tot een vluchtelingencrisis in buurland Soedan. Verschillende VN-agentschappen, UNHCR (vluchtelingen), Unicef (kinderen) en WFP (voedsel) waarschuwen vrijdag dat 200.000 mensen hun toevlucht kunnen zoeken in de afgelegen regio van Soedan die grenst aan Ethiopië. Voor de rechtstreekse noodhulp is 42 miljoen euro nodig. Ze roepen de strijdende partijen op tot een tijdelijke wapenstilstand, zodat humanitaire hulp ter plaatse raakt.

“Als we niet snel reageren kan niet alleen Ethiopië maar ook Soedan uiteenvallen”, zei Unicef-vertegenwoordiger Abdullah Fadil. Onder meer de coronacrisis heeft een zware economische impact voor Soedan.

Elke dag steken 3.000 à 4.000 mensen de grens over. Op dit moment bevinden zich al 31.000 vluchtelingen in Soedan, onder wie vele zwangere vrouwen met kleine kinderen. Volgens het WFP is er genoeg voedsel om 60.000 mensen een maand lang te eten te geven, maar de VN-organisaties vrezen dat dat onvoldoende zal zijn.

Raketten afgevuurd vanuit Tigray naar naburige regio

Het Ethiopische leger levert in Tigray strijd tegen de lokale autoriteiten die in opstand zijn gekomen. Vanuit Tigray zijn in de nacht van donderdag op vrijdag drie raketten afgevuurd op Bahir Dar, de hoofdstad van de naburige regio Amhara. Volgens de woordvoerder waren de raketten gericht tegen het officiële persbureau van Amhara, de luchthaven en de telecomtoren die vlakbij de luchthaven ligt. Bij de autoriteiten in Tigray kon geen reactie verkregen worden. De lokale autoriteiten melden dat er geen slachtoffers of materiële schade is. Volgens een Amhaarse woordvoerder hebben de raketten hun doel gemist.

Op 13 november werden er al raketten afgevuurd op de luchthavens van Bahir Dar en Gondar, ook in Amhara. Die beschietingen werden opgeëist door de TPLF, de machthebbers in Tigray. Reden was dat die luchthavens volgens het TPLF gebruikt worden door Ethiopische vliegtuigen die bombardementen op Tigray uitvoeren.

Een dag later erkende de TPLF ook bombardementen uitgevoerd te hebben op Asmara, de hoofdstad van buurland Eritrea. Ook daar was de reden dat Eritrea zou samenwerken met het Ethiopische leger in het offensief tegen Tigray. Begin november kwam het tot een open oorlog tussen het TPLF en het centraal gezag in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.