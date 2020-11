Jaar cel voor dief die zelfs toesloeg tijdens wegvluchten

Middelkerke - De Brugse correctionele rechtbank heeft een 37-jarige Luxemburger bij verstek veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor een reeks diefstallen en weerspannigheid. Tijdens het wegvluchten na een winkeldiefstal beroofde Cedric S. zelfs nog een wachtende klant aan een slagerij.

Op 17 augustus werd de beklaagde op heterdaad betrapt bij het stelen van twee flessen J&B whisky en vier blikken Jupiler in de Delhaize in Middelkerke. De verdachte kon de benen nemen en sloeg even verderop opnieuw toe. Hij graaide een briefje van tien euro uit de hand van een man die buiten stond aan te schuiven bij slagerij Everaert. Uiteindelijk kon de Luxemburger toch ingerekend worden door de politie, al ging dat niet zonder slag of stoot.

De speurders ontdekten al snel dat Cedric S. zich verplaatste op een fiets die hij de avond ervoor gestolen had in de Oostendse uitgaansbuurt. Bovendien had hij een gestolen sleutel van een strandcabine op zak. De beklaagde bekende de diefstallen en verklaarde aan lager wal te zijn geraakt. S. was dakloos en kampte met een alcoholverslaving.

De beklaagde kwam op 16 oktober niet opdagen voor zijn proces. Het slachtoffer van de fietsdiefstal was wel op de zitting aanwezig en kreeg 100 euro schadevergoeding toegewezen. “Ik ben wel blij dat hij blijkbaar bekommerd is om de verkeersveiligheid, want hij had zelf een lichtje geplaatst op mijn fiets”, zei het slachtoffer. Het was zijn bedoeling om het lichtje terug te bezorgen aan de beklaagde, maar die liet dus verstek gaan. De rechter besliste dan maar dat de Oostendenaar het lichtje mocht houden.