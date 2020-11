Zware brand in Rijmenam: bewoonster overleden

Bonheiden - De brandweer heeft donderdagnacht een vrouw uit een brandende woning gehaald in de Broekstraat in Rijmenam (Bonheiden). Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Later is ze daar overleden. De woning liep grote schade op.

De brand brak donderdagavond laat uit en breidde razendsnel uit. “Bij onze aankomst sloegen de vlammen aan de achterzijde al metershoog uit het huis”, zegt brandweerofficier Juliaan De Bie.

“Heel snel kregen we ook de bevestiging dat de kans heel groot was dat de bewoonster zich nog in het huis bevond. De woning binnendringen was niet zo evident omdat er voor alle ramen en deuren een rolluik hing. Een van de rolluiken en een deur hebben we opengebroken en zo zijn onze mensen kunnen binnendringen, op zoek naar de bewoonster. Het slachtoffer werd heel snel gevonden. Ze lag vlak bij de deur. De vrouw is onmiddellijk overgedragen aan de medische diensten, die met de reanimatie zijn gestart.”

Het bejaarde slachtoffer werd na de reanimatie in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht. Het was duidelijk dat ze heel wat rook had ingeademd. Haar toestand werd donderdagnacht als zorgwekkend beschouwd. Later overleed ze in het ziekenhuis.

De brandweer kreeg de brand uiteindelijk snel onder controle. “Het vuur heeft hevig gewoed in een soort technische ruimte, achteraan. Een ruimte waar onder meer de verwarmingsinstallatie stond. De brand is ook verder kunnen uitbreiden. De schade in het huis is alleszins heel groot. Naast de brandschade is er ook veel rook- en warmteschade.”

De woning is onbewoonbaar. Hoe de brand is kunnen ontstaan zal wellicht vandaag verder worden uitgezocht.