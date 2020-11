Dortmund mag zijn ‘Wunderkind’ eindelijk loslaten op de voetbalwereld (en Club Brugge?): “Zijn plafond is oneindig”

Eindelijk, hij is 16 jaar. Dat zullen ze bij Borussia Dortmund vrijdag gedacht hebben, op de verjaardag van misschien wel hun allergrootste talent: Youssoufa Moukoko. De spits met een onwaarschijnlijke neus voor doelpunten mag voortaan spelen bij de grote jongens. De wereld bibbert.

De nu dus 16-jarige spits - die geboren werd in Kameroen - maakt al jaren furore bij de jeugdploegen van Dortmund. In het seizoen 2018-2019 deed hij in 28 optredens liefst 50 keer de netten trillen voor de U17 van ‘Die Borussen’. Gek genoeg verloor BVB toen de finale van de eindronde tegen FC Köln met 2-3, ondanks een goal van Moukoko.

Vorig seizoen kwam de spits van 1m77 uit voor de geel-zwarte U19. Bij zijn debuut scoorde hij zes keer tegen Wuppertal. In zijn 20ste en laatste wedstrijd deed hij voor de 33ste en 34ste keer de netten trillen. Een absoluut record. Daarnaast deelde hij ook 9 assists uit en scoorde hij vier keer in zeven UEFA Youth League-wedstrijden. En dit seizoen zit hij alweer aan dertien doelpunten dankzij niet minder dan vier hattricks.

Borussia Dortmund's Youssoufa Moukoko turns 16 today, meaning he's now eligible to play for the club in the Bundesliga.#BVB pic.twitter.com/40NSLhD6kr — DW Sports (@dw_sports) November 20, 2020

Plannen

Van onwaarschijnlijke cijfers gesproken en dat telkens in een leeftijdscategorie die normaal gezien niet de zijne is. Er werd sinds de aankomst van Moukoko in Duitsland in 2014 - toen hij eerst voor FC St. Pauli ging spelen - dan ook vrij snel getwijfeld aan zijn leeftijd. Na allerlei discussies zag vader Joseph zich drie jaar later genoodzaakt te wapperen met de geboorteakte van zijn zoon. Youssoufa zag op 20 november 2004 het levenslicht in Yaoundé.

“We hebben een plan met hem”, zei BVB-trainer Lucien Favre eerder dit jaar al. De Fransman promoveerde eerder al Giovanni Reyna - ploegmaat van Moukoko bij de U19 - naar het eerste elftal. Moukoko trainde al vaak mee met Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier, maar voor een officiële oproep van Moukoko was het minstens wachten tot 20 november. Vandaag dus. Het ziet er alvast naar uit dat hij de jongste profspeler bij BVB ooit gaat worden. Die eer valt nu nog te beurt aan Nuri Sahin. Die was in 2005 exact 16 jaar, 11 maanden en 1 dag toen hij debuteerde.

Geschiedenis?

Zaterdag speelt BVB in de competitie tegen Hertha Berlijn, wanneer Moukoko dus officieel kan debuteren. Drie dagen later krijgen de Duitsers Club Brugge over de vloer in de Champions League. De Duitse vicekampioen Borussia Dortmund wil Moukoko alvast op zijn Europese spelerslijst zetten.

Moukoko zou op de B-lijst gezet worden. Die lijst is voorbehouden voor jeugdspelers die minstens twee jaar bij de club aangesloten zijn. Vanaf hun zestiende verjaardag mogen zij echter ook op het kampioenenbal aantreden. Moukoko zou de jongste speler aller tijden kunnen worden in de Champions League. Dat record staat nog altijd op naam van Celestine Babayaro, die in november 1994 16 jaar en 86 dagen oud was toen hij zijn eerste Champions League-wedstrijd speelde, met Anderlecht tegen Steaua Boekarest.

Voormalig topspits Samuel Eto’o gelooft alvast in de hype. “Ik zou Youssoufa Moukoko graag bij FC Barcelona zien”, aldus de Kameroener bij Goal. “Als grote aankoop. Hij kan de volgende topspeler worden na Lionel Messi”, toevallig het grote idool van Moukoko die overigens al een contract heeft getekend bij kledingmerk Nike.

"I want to help the team, that's why I'm here." ??



Get to know our newest #18, Youssoufa Moukoko! ?? pic.twitter.com/4iXtj9EIOR — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 17, 2020

Hype

“Hij weet niet eens met welke voet hij een bal speelt. Hij is enorm efficiënt met zowel links als rechts”. Dat is erg mooi om te zien en het is leuk trainen met hem”, aldus Favre, die bijgetreden wordt door niemand minder dan Erling Haaland. “Moukoko is beter dan ik op die leeftijd.”

Ook zijn voormalige trainer Michael Feichtenbeiner begrijpt de hype. “Zo’n talent passeert niet om de vijf jaar hier in Duitsland”, aldus de trainer van de Duitse U16. “Zijn voetbaltalent is gewoon ongelooflijk en hij is een speler die het verschil kan maken. Youssoufa kan van eender waar een doelpunt maken. Zijn plafond is oneindig en hij gaat veel records breken in de Bundesliga. Hij is ook een heel normale jongen, hij wil gewoon voetballen.”

Maar er zijn ook valkuilen. “Op dit moment heeft de zon altijd geschenen voor Youssoufa”, waarschuwt Nuri Sahin. “Hij heeft nog geen regenachtige dagen gekend, maar die zullen komen. Het eerste dipje is altijd het zwaarste.”